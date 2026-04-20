"Poco a poco somos más mujeres abriendo brecha"

Ciudad de México.- La teniente de la Fuerza Aérea, Gabriela Sarahí, apenas supera las 50 horas en su bitácora, pero a sus 23 años ya es parte de una unidad de élite de ala rotativa y vuela un helicóptero HC-725; sueña con ser comandante de esta aeronave.

Después de someterse a un examen médico prevuelo en el área de Medicina Aeroespacial de la Base Aérea Militar 1 en Santa Lucía, asistió al briefing donde ella y siete compañeros más pulieron los detalles para una misión de adiestramiento a bordo de un Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana.

Egresada de la escuela militar Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco, la licenciada en Administración Militar Piloto Aviador se desempeña como copiloto de las aeronaves de ala rotativa del Escuadrón Aéreo 101, y es una de las dos únicas mujeres que integran la unidad compuesta por 36 pilotos, lo cual la llena de orgullo y la motiva a seguir con su adiestramiento.

"En la Fuerza Aérea Mexicana somos muy pocas mujeres, pero poco a poco vamos ingresando más, marcando y abriendo una brecha de la cual me siento muy orgullosa de formar parte. Me gusta el hecho de poder servir a México siendo piloto y siendo parte de las misiones que le son encomendadas a Cougar", menciona.

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En el Colegio del Aire operó las aeronaves de ala fija Cessna 182 Skylane, Grob G 120TP y Pilatus PC-7; además tuvo que hacer el curso de especialización en helicópteros.