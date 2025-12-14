Podebis registran deserción escolar

Ciudad de México.- Problemas de deserción escolar y falta de preparación de los futuros trabajadores son algunas de las deficiencias de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), diseñados por el gobierno federal como zonas estratégicas para impulsar el crecimiento económico, educativo y social.

Sonora, por ejemplo, ocupa el lugar nueve en competitividad. Sin embargo, su porcentaje de deserción escolar es de 77%. Es decir, de cada 100 niños que entran a la primaria, sólo 23 terminan la escuela superior, de acuerdo con datos oficiales y del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), procesados por el organismo civil Educación con Rumbo (ECR).

Actualmente hay 15 Podebis en Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, donde se busca generar empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Según ECR, aunque Sonora, Yucatán, Campeche, Durango y Chiapas cuentan con un mejor nivel de competitividad, existen altas tasas de deserción escolar.

Yucatán se ubica en la posición 10 de competitividad, pero de cada 100 estudiantes que inician la primaria, únicamente 32 concluyen la escuela superior, lo que implica 68% de deserción.

Destaca Michoacán, que cuenta con una tasa de abandono escolar en preparatoria de 11.8% y en donde de cada 100 niños que entran a la primaria, sólo 17 terminan una carrera. En tanto que, en Puebla, en Quintana Roo y en Sinaloa, solamente lo hacen 22, 19 y 37 estudiantes, respectivamente.

Los datos de ECR colocan a Tamaulipas en el sitio 15 de competitividad y con una tasa de desafiliación en preparatoria de 8.8%, mientras que en Tlaxcala y en Veracruz los porcentajes son de 9% y 11.8%.

"La competitividad estatal no garantiza mejores resultados en la deserción escolar, por esa razón, la implementación de los polos de desarrollo deberá tener presentes estrategias adecuadas que abonen a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. La competitividad estatal no podrá avanzar si no mejoran los resultados educativos", advierte Patricia Ganem, coordinadora de Investigación de Educación con Rumbo.

Señala que más que ubicar a los Podebis físicamente en un lugar, no necesariamente garantiza que las comunidades crezcan de manera ordenada, legal y con impacto en la calidad de vida de sus habitantes.

Destaca que uno de los mayores retos de los Podebis es la calidad de la educación. Es decir, que los estudiantes en los ejercicios didácticos que hagan dentro de estas instituciones, logren desarrollar habilidades como la responsabilidad, la iniciativa, la creatividad, la innovación y la solidaridad, porque esto es lo que va a permitir que se incorporen a las actividades de estas organizaciones, se mantenga su permanencia y la calidad de sus intervenciones sea adecuada.