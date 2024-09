Resistencia al paro laboral en el Poder Judicial de la Federación

Al señalar que su lucha no ha terminado, Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), anunció que no levantarán el paro, pese a que el Consejo de la Judicatura Federal acordó reanudar labores en tribunales y juzgados el próximo lunes.

"Nosotros no hemos terminado nuestras actividades, aún tenemos otras actividades que llevar a cabo y si regresamos a laborar, el trabajo tan exigente que tenemos dentro del Poder Judicial de la Federación no nos permitiría llevar a cabo esas otras acciones y son fundamentales, porque esta lucha no ha terminado", señaló después de entregar un pliego petitorio al CJF.

Después de entregar un pliego petitorio al CJF, Aguayo Bernal afirmó que les falta recurrir a diversas instancias legales contra la reforma judicial, así como buscar acercamiento con diputados y senadores respecto de las leyes secundarias.

"Son varias cosas que todavía no hemos concluido y para eso necesitamos tiempo", indicó.

De esta manera, la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo dejó en claro que la suspensión de actividades en el Poder Judicial de la Federación continuará.

Lamentó que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal haya determinado reanudar actividades de manera precipitada y sin consultar a la base trabajadora. "Y justo es lo que vinimos a plantear en este momento en el sentido de que en la reunión que se va a llevar a cabo mañana se incluya a la base trabajadora, a nosotros los trabajadores, porque aun cuando quitaron a los líderes sindicales son personas que nunca han estado de nuestro lado, que nunca han dado la cara, que nunca han cumplido su función de ver por los derechos de los trabajadores y por eso queremos intervenir nosotros y que nos den audiencia, porque nosotros somos los que hemos estado luchando en esta ardua batalla desde un principio", comentó.