Poder Judicial está infestado de nepotismo: Alejandro Armenta

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL). - El presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de violar la Constitución y de convertirse en la "Santa inquisición".

En conferencia de prensa, arremetió contra el Poder Judicial, al calificar de "vergonzoso" que se preste a liberar a delincuentes que le hacen daño a nuestro país y a descongelar cuentas bancarias como las de la familia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Acusó que los miembros de la SCJN se creen un poder supra constitucional y "no entienden que los límites de su responsabilidad están acotados por la Constitución. Violan la Constitución, la Corte viola la Constitución, los ministros de la Corte violan la Constitución".

Sostuvo que es importante que la ciudadanía conozca quiénes son los culpables de la liberación de delincuentes, "pues regularmente, la población cree que es producto de un acuerdo del Poder Ejecutivo".

"Que los ciudadanos sepan que quienes están liberando a los delincuentes en México es el Poder Judicial, representado en los ministros, que asuman su responsabilidad, es una vergüenza. Por eso queremos democratizar al Poder Judicial", señaló.

"Mientras los ministros sean designados por un grupo de notables, van a obedecer a ese interés. Cuando logremos democratizar y transparentar al Poder Judicial, los ministros de la Corte aplicarán con rigor el derecho", consideró.

"Es vergonzoso que un ministro de la Corte privilegie con sus determinaciones la liberación de delincuentes o darles concesiones, como la evasión fiscal, subrayó; por eso queremos democratizar al Poder Judicial", insistió.

En ese sentido, el senador dijo que necesitan la unidad de Morena y el apoyo de la ciudadanía para tener mayoría calificada en el Congreso y poder transformar al Poder Judicial, acabar con el nepotismo y el abuso de poder.

Armenta Mier enfatizó que es indispensable separar la Judicatura Federal de la Presidencia de la Corte, pues "mientras eso no suceda, va a haber complicidad, nepotismo, corrupción, abuso de poder y sólo los que tengan para pagar la justicia tendrán acceso a ella".

Recalcó que la principal fuente de corrupción del Poder Judicial radica en el nepotismo de todos sus integrantes y calificó de "brutal" como se reparten los cargos "a los primos, a los hermanos, a los cuñados, a los tíos, a los sobrinos", como si fueran una aristocracia judicial. "El Poder Judicial está infectado de nepotismo", remarcó y aseguró que el conflicto de interés perjudica las resoluciones.

Dijo que vivimos la etapa más oscura, más feudal y más oscurantista del Poder Judicial y aludiendo a su conversación por mensaje de WhatsApp que tuvo con la ministra Norma Piña acusó a la presidenta de la SCJN de tener un lenguaje propio de la Santa Inquisición

"Prácticamente la Santa Inquisición existe en el Poder Judicial en este momento. La expresión de ver a tus hijos a los ojos es una expresión de la Santa Inquisición, es un reflejo de la omnipotencia. Son un poder que se constituye en deidad jurídica, que no tiene regulación. Son la deidad jurídica que solo se representa a sí mismo por encima de la Constitución. Por eso violan la Constitución".