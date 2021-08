Poder Judicial está podrido: AMLO

Al asegurar que "el Poder Judicial está podrido", el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no desean que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea amplié su mandato como presidente del Máximo Tribunal.

En conferencia en las instalaciones del Sector Naval de Los Cabos y un día después de haber desayunado con el ministro presidente de la SCJN en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que debido a que Zaldívar Lelo de Larrea es una persona honrada, seria y responsable, sus propios compañeros ministros que "no lo quieren" y "están echados a perder" porque busca llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial.

"Entonces eso lo hablamos, pero el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar es una gente hornada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus propios compañeros, que vienen del antiguo régimen, con los mismo vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge, porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder".

"Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido. Muchísima corrupción de los jueces, no representan al pueblo, y la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso del Derecho, pero no de la Justicia", manifestó.

El presidente López Obrador señaló que cuatro de esos ministros votaron a favor de que se ampliara el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), organismo que hoy vive una crisis al destituir a José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

"Ellos los nombraron y luego ellos mismos en el Congreso les ampliaron el periodo a todos. Esto que está ahora sosteniendo que es anticonstitucional de la ampliación del periodo para el presidente de la Corte, pues ellos ya lo aplicaron precisamente con estos magistrados.

"En ese entonces, cuatro de los ministros que hoy se oponen a la ampliación del periodo del actual periodo del actual presidente votaron a favor, de que se le ampliara a estos magistrados. Entonces de eso hablamos pero no nos podemos meter, porque ellos tiene autonomía, aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros si tenemos que respetar las autonomías de los poderes", dijo.