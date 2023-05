Poder Judicial está tomado por "delincuencia organizada y de cuello blanco", asegura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial de la Federación está tomado por la "delincuencia organizada y de cuello blanco", por eso están en desacuerdo con que el pueblo elija a los ministros.

"Se molestan porque queremos que se elijan a magistrados, a ministros, cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco".

En conferencia, el jefe del Ejecutivo arremetió en contra de jueces que libran órdenes para liberar a narcotraficantes como Héctor "El Güero" Palma o integrantes de Guerreros Unidos.

El presidente López Obrador dijo que va haber una consulta ciudadana para elección de los integrantes el Poder Judicial.

"No es un asunto electoral, una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo quieren llevar allá, que como es un asunto electoral no se puede llevar a cabo la consulta"...

"Una chicanada, entonces sí se puede y ojalá se lleve a cabo, es una consulta para que se debata el tema, que todos aprendamos más, todos los días uno aprende escuchando a los demás y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos, las eminencias, los expertos, especialistas, entonces sí es importante la consulta y ya después, no voy a decir lo otro porque hasta me denunciaron, pero van a venir las elecciones y ahí el pueblo va a decir".