Poder Judicial ya se entregó "descaradamente" a la corrupción: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el Poder Judicial "descaradamente" ya se entregó por completo a la corrupción.

Al referirse a la "Torre Centro", de 20 pisos, en el Centro Histórico del puerto de Veracruz a la calificó como "un adefesio", el Mandatario federal acusó que en los permisos para la construcción de esta obra estuvieron coludidos autoridades y jueces corruptos.

"Que en el Centro Histórico, en el malecón, en el Centro Histórico uno de los más importantes del país, como el Zócalo es el Centro Histórico de Veracruz. Ahí por corrupción, de autoridades y de jueces permiten hacer una construcción, un adefesio, y todos coludidos y como ahora el Poder Judicial ya descaradamente se entregó por completo a la corrupción ya no queda más que denunciarlos. Lo vamos a seguir haciendo".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal criticó que la empresa constructora ya ganó todos los amparos y es por eso, indicó, que lo denuncia y llamó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García a seguirlo insistiendo.

Reprochó que en el puerto de Veracruz no exista un museo dedicado a las Leyes de Reforma, las cuales fueron ahí firmadas por el presidente Benito Juárez, por lo que reveló que se busca comprar la casa donde vivió el expresidente y ahí construir este museo.

"Ya ganaron los amparos, por eso lo estoy denunciando, y recordándoselo a Antropología y el gobernador de Veracruz para que no dejen de insistir en esto.

"De esas cosas raras de la vida pública: resulta que no hay ningún museo en Veracruz dedicado a las Leyes de Reforma, como dicen en mi pueblo `por algo será´. No hay Estamos ahora buscando ver si se adquiere la casa donde vivió Juárez y ahí hacemos el museo de lo que fueron las Leyes de Reforma que cambiaron la vida pública de México hasta nuestros días, porque México fue el único país en el mundo que llevó a cabo esa transformación. El único que separó el poder del clero del poder civil y aplicó la frase bíblica de `A Dios lo que es de Dios y a Cesar lo que es del Cesar´. El primer país del mundo. Único y de ahí se estableció el Estado laico que nos distingue en el mundo".