Polémica en el Senado por solicitud de ayuda de Lilly Téllez a EU

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 21 (EL UNIVERSAL).- "Yo NO pedí intervención, hablé de ayuda contra cárteles", respondió la senadora del PAN, Lilly Téllez, a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que la mandataria criticó la entrevista de la legisladora con el medio Fox News por pedir apoyo a Estados Unidos para combatir a los cárteles en México.

A través de redes sociales, Lilly Téllez dijo que la solicitud de intervención es "otra mentira de Claudia Sheinbaum" y agregó que a la Presidenta "no le gusta que diga la verdad".

La panista le solicitó a la Presidenta de México que "cumpla con su obligación de proceder contra cárteles" y arremetió diciendo que "es asunto mayor su traición a la Patria por complicidad con narcopolíticos".

En otro tuit de compartió con una ampliación de su respuesta, la senadora dijo: "Sheinbaum defiende a los morenarcos y yo defiendo a los mexicanos".

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto, la Presidenta afirmó que los legisladores son libres de hacer lo que gusten en las sesiones del Senado, sin embargo, no está de acuerdo con que Lilly Téllez haya pedido intervención extranjera en México.

"No es menor que una senadora de la república haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención. Yo nada más menciono que no es menor", expresó la Mandataria federal.

Agregó que se pide respeto a la soberanía de México "habrá algunos que buscan otra cosa. No sé qué busquen (al pedir la intervención), porque tampoco puedo adivinar. Entonces, lo único que pedimos es respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación, y siempre encontramos las maneras de llegar a acuerdos. Siempre".

Respecto a la relación con EU, Sheinbaum expresó que "queremos llevarnos bien con los Estados Unidos. Porque son nuestros vecinos, porque son nuestros socios comerciales, porque respetamos al pueblo de los Estados Unidos, y además porque ahí viven 40 millones de mexicanos de cuarta, tercera, segunda y primera generación".

Durante la entrevista con la conductora Rachel Campos en el medio Fox News, la senadora Lilly Téllez fue cuestionada sobre "la guerra del presidente Donald Trump contra los cárteles" y en respuesta, la legisladora dijo:

"Es absolutamente bienvenida la ayuda de los EU para combatir a los cárteles en México" y comentó que "ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos".

Téllez aseguró que "los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos, es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo".

Durante la conversación aseveró que "es sólo Sheinbaum y a su grupo de Morena quienes no quieren y quienes entorpecen la búsqueda de ayuda del gobierno de EU" y que por otro lado, "los mexicanos de bien están hartos de la violencia de los cárteles y sí queremos que sean considerados como terroristas".

Luego de esta polémica sobre la solicitud de intervención extranjera, la senadora del PAN fue acusada de "traición a la patria" por la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, quien además la exhortó a que solicite licencia y se separe de sus funciones parlamentarias.

Aguilar Gil acusó que en la entrevista con Fox News "desinforman sobre la situación política y social de México y promueven una narrativa hostil desde el extranjero, con claros tintes intervencionistas".

La petista presentó un exhorto ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado para que evalúen la conducta de la panista por "posibles actos contrarios al interés nacional y que podrían atentar contra los principios constitucionales y democráticos".