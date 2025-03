Estrategias de la Policía Capitalina ante Consumo de Marihuana en Campamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, aseveró que no criminalizará a todas aquellas personas que fumen mariguana en los campamentos instalados, como el de Metro Hidalgo, sin embargo, dejó en claro que tampoco se permitirá que la sea un punto de venta de drogas.

Esto luego que se dieran a conocer una serie de operativos emprendidos en estos sitios donde fueron detenidos varios presuntos traficantes como ocurrió en el campamento que se instaló en los alrededores de la Estela de Luz.

"El surgimiento de estos campamentos o la naturaleza o lo que está detrás de su de su presencia tiene que ver, en efecto, con la tolerancia al consumo. Y esto parte de una visión que se ha tenido en el en el Gobierno, ya desde la administración anterior, de no criminalizar a los consumidores de en este caso de marihuana. Buscando que en estos lugares no se venda y no se comercialice la droga, sobre todo en lo que vimos, por ejemplo, en el campamento, en la Estela de Luz, ya en cantidades que era prácticamente un negocio de venta de estupefacientes, donde se intervino y se pusieron a disposición a las personas que estaban realizando esta venta", refirió.

Vázquez dijo que "se va a trabajar de manera institucional, liderados por la Secretaría de Gobierno. No queremos en ningún momento adoptar una posición represiva o punitiva, pero sí muy firme. En torno a la venta se ha establecido ya diálogo con quienes tienen una presencia habitual en estos campamentos para reiterar que la venta está prohibida".

Los trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) identificaron a miembros de la Unión Tepito que se han infiltrado en estos campamentos con dos objetivos, el primero; vender todo tipo de drogas a la vista de todos sin que sean detenidos y la segunda, ocultarse en ese lugar y confundirse entre los activistas luego de participar en alguna actividad ilícita.