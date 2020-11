Policía con Covid-19 pide le paguen su quincena

El policía municipal, Enrique González Cruz, quien resultó positivo a Covid-19, acudió hoy martes al ayuntamiento de Naucalpan a pedir el pago de su quincena, luego de que salió del hospital temporal Citibanamex y de que su esposa permanece intubada en el hospital 194 del IMSS.

"Estoy desesperado, mi cuenta permanece en ceros, debí cobrar el viernes y aún no me depositan. Sé que tengo Covid, pero me veo en la necesidad de salir personalmente a cobrar, pues el personal del ayuntamiento no usan su criterio que de que estoy en situación de apremio", indicó Enrique quien hasta las tres de la tarde aún no había desayunado por falta de dinero.

El policía transmitió el sábado 14, desde el hospital temporal Citibamex a donde fue enviado por autoridades de Naucalpan, pidiendo el pago de su quincena. El fin de semana salió del lugar y fue enviado a aislamiento domiciliario.

"Mi esposa está intubada en el Hospital del IMSS de Naucalpan y no tengo dinero para comprar medicamentos, comer y mantener a mi familia", señaló con desesperación.

Autoridades de Naucalpan reiteraron que el problema para el pago de la quincena del policía Enrique González, era del banco y "en cualquier momento le caerá su salario".

Sin embargo, denuncia, "eso me están diciendo desde el viernes, ya pasaron cuatro días, tres días", afirmó el policía que con careta y cubrebocas acudió al palacio municipal a pedir el pago de su salario.

Lamentablemente no es el único caso, dijo, "hay compañeros que por su situación de enfermedad vulnerable o por accidente dejaron de trabajar y no han cobrado salarios o, incluso, han fallecido en esta pandemia y sus viudas no han cobrado las quincenas que ellos dejaron de cobrar estando vivos", señaló Marco Polo Badillo de la organización "Policías descalzos de Naucalpan".