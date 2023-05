Policía dispara su arma en autobús con normalistas en Oaxaca

A-AA+

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Un video muestra el momento en el que un integrante de la Policía Estatal de Oaxaca acciona su arma de fuego en el interior de un autobús lleno de estudiantes normalistas fuera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el 23 de mayo pasado.

En las imágenes difundidas en redes sociales se escucha a una joven gritar "no nos pueden sacar", poco antes de que uno de los uniformados apuntara su arma hacia el piso de la unidad, para luego disparar.

Hasta el momento las autoridades de seguridad del estado no han aclarado si el policía en cuestión tenía autorización o indicaciones para disparar un arma de fuego, como forma de disuasión de las acciones estudiantiles.

Los hechos registrados en el video sucedieron el 23 de mayo pasado, cuando normalistas acudieron a la bodega del IEEPO, para recibir los materiales didácticos y deportivos que les corresponden cada año.

De acuerdo con la versión de la Coordinadora Estatal de Estudiantes Normalistas de Oaxaca (CENEO), el alumnado fue citado por el mismo IEEPO; no obstante, poco tiempo después de su llegada comenzaron a llegar policías.

En sus páginas oficiales, estudiantes de diversas escuelas que integran la CENEO publicaron videos tomados en distintos momentos y distintas perspectivas, en los que se aprecia el preciso momento del disparo del arma de fuego, así como cuando los trabajadores del IEEPO cerraron las puertas de la bodega, mientras afuera las y los jóvenes eran sometidos con armas de fuego.

Fue en respuesta a esta acción que más tarde acudieron a protestar frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, en el Zócalo de la ciudad, en donde fueron recibidos con gases lacrimógenos.