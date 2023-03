"Policías no utilizaron gas lacrimógeno en marcha", dice Martí Batres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL). – Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que los policías capitalinos en la marcha no usaron ni gas lacrimógeno ni pimienta, sino que se trata de polvo de extintores lo que se ve en los videos.

Así lo dijo en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, en donde además señaló que a las vallas de Palacio Nacional llegaron hombres también para tirarlas, hombres "que no tienen nada que hacer ahí".

Los uniformados utilizan polvo químico seco: SSC. En tanto, la Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad capitalina, Marcela Figueroa, aseguró que las mujeres policías no utilizan gas lacrimógeno y afirmó que portan únicamente equipo de protección y extintores.

Detalló que se utilizan extintores con un polvo químico seco al 75% compuesto de fosfato monoamónico, el cual está certificado de acuerdo con la NOM-04.

Además, su llenado es supervisado por la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Internos de la SSC.