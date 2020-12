Policías privados golpean a mujer y a menor en plaza de Tlalnepantla

"Regresé a la tienda H&M en Plaza Tlalnepantla a hacer una devolución o cambio de pantalones y camisa que compré para mi hijo y a petición del personal de la tienda, policías del centro comercial nos golpearon, arrastraron y empujaron", denunció Daniela.

Luego de mostrar videos y tickets de compra de la tienda H&M por una decena de piezas de ropa que adquirió el 29 de noviembre, Daniela relató que regresó el miércoles dos de diciembre a devolver o cambiar tres prendas que no le quedaron a su hijo, pues por la pandemia no hay probadores.

Sin embargo, por errores en un código de una de las prendas, personal de la tienda se negó a realizar cambio o devolución, "cuando no es mi responsabilidad como cliente checar códigos", relató la compradora.

Al pedir ser atendida y empezar a videograbar la negativa del personal, el gerente y los empleados llamaron a los policías de la plaza comercial.

"Me salí indignada y fue cuando mi hijo de 10 años me dijo, 'mamá nos vienen siguiendo', por seguridad salí del centro comercial a la avenida Sor Juana, donde un grupo de policías privados empezaron a querer someternos para meternos a la plaza, me dio miedo, mi hijo estaba muy espantado, nos golpearon, jalonearon y arrastraron, además de que destruyeron nuestros celulares, incluso la gente que pasaba por la calle, nos auxilió y grabó parte de la agresión", afirmó Daniela.

Tras el hecho, se dirigieron al Ministerio Público de avenida Sor Juana, donde "no había médico legista y mandaron traer a paramédicos que me atendieron a mí pero no a mi hijo, al ver que pasaron tres horas y no éramos atendidos opté por llevarlo a un médico y buscar un abogado, para que me ayude a denunciar esta agresión", relató la mujer entre llanto, "porque nadie merece ser tratado así, menos mi hijo".

"Pasé de ser clienta a ser tratada como delincuente, por lo que pido justicia, pues mi hijo despierta con sobresaltos luego de haber sido golpeado por los policías de la plaza comercial", además la tienda "simuló una devolución por sólo dos de las tres prendas, que mi banco no reconoce, pues el dinero no aparece en mi cuenta", señaló Daniela con indignación.