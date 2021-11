Política de "abrazos no balazos", sinónimo del uso de inteligencia: Rosa Icela Rodríguez

Al iniciar su comparecencia esta tarde ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Diputados, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez aseguró que la política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia.

Ante legisladores de todos los partidos políticos, la funcionaria presumió la detención en los últimos tres años de 2 mil 553 presuntos criminales por delitos relacionados con la delincuencia organizada, pertenecientes a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nuevo Generación, Golfo, Santa Rosa de Lima, "Guerreros Unidos" y a las células delictivas "Los Rojos" y "Los Viagras".

Del total, dijo, 879 eran objetivos prioritarios y 545 fueron detenidos este año por elementos del Ejército y de la Marina Armada en diferentes acciones operativas.

"La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes", refirió.

En el Salón Legisladores, Rodríguez Velázquez reviró a los opositores al gobierno federal que no sólo se persigue a los objetivos criminales generadores de violencia, sino que también se afecta su estructura delincuencial mediante la incautación de sus bienes y recursos.

"En este tenor la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 44 mil 603 cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado y aseguró 13 mil 638 millones de pesos porque al crimen organizado no sólo se enfrenta con operativos sino donde más les duele: en la cartera", indicó.

La primera mujer al frente de la SSP señaló que los operativos contra el crimen organizado se llevan a cabo de manera estratégica, por lo que el actual gobierno ha dejado atrás las acciones reactivas.

"Este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte", expuso.

En materia de coordinación internacional, mencionó que "los mexicanos no quieren cooperación con Estados Unidos para la guerra, queremos cooperación para la paz y el desarrollo".

Rodríguez Velázquez destacó la disminución de la incidencia delictiva en los delitos de secuestro, robo en diversas modalidades y la contención del homicidio doloso.

Sin embargo, en los primeros tres años del sexenio de López Obrador suman 100 mil 242 víctimas de homicidio doloso y 2 mil 891 feminicidios, siendo este año, para el caso de los feminicidios, el más letal para las mujeres, con récords históricos.

Al menos siete delitos contra las mujeres aumentaron en los primeros 34 y 35 meses, respectivamente, del actual gobierno, en comparación con los mismos periodos de la segunda mitad de la administración del priista, Enrique Peña Nieto.

Estos ilícitos son feminicidio, 31%; homicidios dolosos contra mujeres, 13%; extorsión, 45%; violación, 25%; violencia familiar; 32%; víctimas mujeres de corrupción de menores, 27%; violencia de género, 75%, según los registros sobre Violencia Contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).