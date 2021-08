Política migratoria de México "es soberana": SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró este miércoles que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que ordena reinstalar el programa Quédate en México "no obliga" al país, puesto que la política migratoria "se diseña y ejecuta de manera soberana".

El martes, la Corte Suprema estadounidense ordenó restaurar los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), o Quédate en México, por el que los solicitantes de asilo en EU tienen que esperar en México a que se resuelvan sus casos.

En un comunicado, la Cancillería señaló que el Departamento estadounidense de Estado le presentó oficialmente la resolución. "En apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo", indicó.

Sin embargo, aclaró que "una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de EU no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México".

En el comunicado, añadió que "en el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes... el gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de Estados Unidos con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común". Insistió en que México considera clave "atender las causas estructurales de la migración".

La subsecretaria adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, Emily Mendrala, dijo que el gobierno de su país buscará que el restablecimiento de los MPP se dé en un marco de seguridad, trato humanitario y ordenado para los miles de migrantes que tendrán que esperar en ciudades fronterizas mexicanas la resolución de sus solicitudes de asilo.

En rueda de prensa virtual con periodistas centroamericanos y mexicanos, fue cuestionada sobre los riesgos que corren los migrantes, desde la posibilidad de contagiarse de Covid-19 a la de ser víctimas de grupos de la delincuencia organizada. La funcionaria estadounidense reconoció esos riesgos y puntualizó que "estamos trabajando con organizaciones internacionales para intentar encontrar medidas para mitigar los desafíos humanitarios". Puntualizó que a la par del MPP, se mantendrán las expulsiones de migrantes solos y de familias de migrantes bajo el Título 42.