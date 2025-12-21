logo pulso
Políticos acumulan permisos de agua

Al menos 31 políticos poseen concesiones, para utilizar más de 6 millones 200 mil m³ de agua

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
Políticos acumulan permisos de agua

Ciudad de México.- Al menos 31 figuras políticas de los últimos siete años tienen concesiones de agua a su nombre, de acuerdo con una revisión al Registro Público de Derechos de Agua realizada por El Universal. En conjunto, estas personas tienen permiso para utilizar más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 2 mil 511 albercas olímpicas.

Quienes concentran los mayores volúmenes de concesión son el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, seguido por la diputada Olga Sánchez Cordero y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. Otros servidores públicos con concesiones a su nombre son la ministra de la Suprema Corte y exconsejera jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos González, así como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

El 4 de diciembre se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales. La legislación ocurrió entre polémicas, pues campesinos y agricultores de Baja California, Chihuahua, Guanajuato y otros estados se manifestaron para impedir su aprobación, sin éxito.

La discusión entre legisladores para aprobar los cambios a la ley escaló hasta convertirse en un intercambio de acusaciones entre diversas facciones, que se señalaron mutuamente por la posesión de concesiones de agua entre sus militantes. Sin embargo, según la revisión que realizó El Universal, políticos de prácticamente todos los partidos actuales cuentan con al menos una concesión de agua vigente.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, tiene una concesión de 120 mil metros cúbicos de agua anuales ubicada en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, para uso agrícola.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el político con el mayor volumen de agua concesionado a su nombre, pues posee tres títulos en Yucatán por un total de un millón 402 mil 11 metros cúbicos anuales.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, concentra 381 mil 951 metros cúbicos de agua en siete concesiones para usos agrícolas y pecuarios, registradas entre 1998 y 2025; cinco están ubicadas en el estado que gobierna y dos más en Guanajuato.

Quien también ostenta concesiones en el estado que rige, es el gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien cuenta con dos títulos registrados en 2023 y 2024, cuando ya había asumido el cargo, por un total de 69 mil 500 metros cúbicos al año.

David Monreal, gobernador de Zacatecas, también tiene una concesión en su estado, al igual que Manolo Jiménez Salinas, mandatario de Coahuila.

