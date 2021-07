Politólogos prevén proceso de sucesión largo y con pleitos

Politólogos prevén un proceso de sucesión muy largo de dos años y medio para 2024; además, consideraron que esto puede afectar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los pleitos, conflictos y divisiones que va a generar en el interior de la administración esta competencia anticipada.

El politólogo Alberto Aziz previó que esta sucesión anticipada no fortalece a la Cuarta Transformación, no beneficia al país porque se viene una dinámica de competencia que divide y puede afectar el funcionamiento del propio gobierno.

Además, opinó que la sucesión, tanto en los grupos legislativos de la Cuarta Transformación y en la propia oposición va a generar una parálisis en el Congreso de la Unión en la aprobación de reformas.

"No creo que desestabilice al gobierno, pero sí creo que va a ser una larguísima etapa de sucesión presidencial, porque a la hora que el Presidente abrió la baraja de sus posibles candidatos sucesores por parte de Morena, ahí empieza una dinámica política en donde ese conjunto de personas que fueron mencionadas, algunas de ellas ya estaban como preseleccionados porque se veían como candidatos probables a participar en la sucesión, concretamente Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum", precisó Aziz.

El exconsejero presidente del IFE, Luis Caros Ugalde, consideró que este proceso sucesorio va a afectar poco al gobierno de López Obrador, porque él ve que su administración tiene dos pilares: los programas sociales y sus obras de infraestructura, que aunque no sean viables, seguirán en marcha.

Ugalde Ramírez precisó que esto no va a impedir los pleitos internos y conflictos por tratar de destacar, pero sí prevé que a quien podría afectar de mayor manera es a la jefa de Gobierno capitalino, Sheinbaum Pardo.

"Al gobierno lo afectará poco porque López Obrador ha dicho que su gestión ya terminó en sus fundamentos y como percibe que los dos fundamentos centrales van a seguir en marcha independientemente de quien sea el sucesor, y como las obras de infraestructura insignia van caminando a pesar de que no tengan viabilidad financiera, yo creo que esto no va a afectar mucho el funcionamiento del gobierno".