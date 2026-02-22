Ponchallantas, de venta en la web

Ciudad de México.- El aseguramiento de ponchallantas, pinchos hechizos que son utilizados por grupos criminales para dañar neumáticos y obstaculizar la persecución de las autoridades o cometer ilícitos, no sólo va en aumento en México, sino que también se pueden conseguir en internet con precios que oscilan entre 229 a más de 42 mil pesos.

En internet algunas se ofertan en cinco piezas de abrojo de acero de 2.5 centímetros que se componen por cuatro puntas de metal afiladas cada una con un costo de 229 pesos, mientras que los picos ponchallantas de uso rudo se venden desde 11 mil pesos.

Aunque el uso de estos instrumentos es cada vez más común para cometer delitos en el país, son pocos los estados cuyos Congresos están tomando medidas para tipificar su uso como arma prohibida e imponer sanciones.

En San Luis Potosí se ha tipificado desde 2023 como delitos contra la seguridad vial a quien arroje o coloque en una vía pública estatal o municipal cualquier objeto como abrojos, cuchillas, estrellas ponchallantaso cualquier otro instrumento similar.

De acuerdo con cifras oficiales solicitadas por El Universal, del 1 de enero de 2019 al 8 de enero de 2026, elementos del Ejército y GN han asegurado a nivel nacional 36 mil 899 ponchallantas.

El año 2025 es el de mayor número de incautaciones, con un total de 16 mil 875, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionadas vía transparencia.

El maestro Víctor Alvarado Ángeles, especialista en procesos de política pública y temas de seguridad vial, refiere que la disponibilidad de ponchallantas en internet revela que estamos frente a la normalización y expansión de una herramienta criminal.

"El problema no es únicamente su uso, también su acceso abierto en plataformas digitales. Cuando un artefacto diseñado para provocar daño deliberado se comercializa sin restricción, el Estado enfrenta un vacío regulatorio".