Poniatowska recibirá este miércoles Medalla BD, sin AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles se prevé que se realice una sesión solemne en la que se impondrá la Medalla Belisario Domínguez, correspondiente al año 2022 a la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor.

Al iniciar la sesión, se avaló el acuerdo que señala que la sesión solemne que iniciará a las 13:00, como es tradición, se realizará en el recinto alterno de la Vieja Casona de Xicoténcatl.

----No existen condiciones, dice AMLO

Por cuarto año consecutivo y a pesar de tratarse de personajes cercanos al presidente López Obrador - Carlos Payán Velver, en 2018; Rosario Ibarra de Piedra, en 2019; Personal de salud de la pandemia del Covid-19, en 2020; Ifigenia Martínez y Manuel Velasco Suárez, en 2021, éste no asistió a dicha ceremonia bajo el argumento de que no existen condiciones.

En el sexenio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, prácticamente en todas las ceremonias de la Belisario Domínguez fue increpado por la entonces senadora del PT, Layda Sansores.

Senadoras del PAN como Xóchilt Gálvez, Lily Téllez y Kenia López, han retado al presidente López Obrador "a no tener miedo" y asistir a la ceremonia de este miércoles.