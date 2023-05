Por acoso laboral, mujer policía de Ecatepec amenaza con suicidarse

A-AA+

ECATEPEC, Méx., mayo 24 (EL UNIVERSAL).- "Si no vienen me voy a quitar la vida aquí mismo, aquí mismo y con mi arma de cargo y estoy hablando en serio", dijo entre sollozos una mujer policía del ayuntamiento de Ecatepec mientras hacía una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

En el video que fue difundido en internet, la integrante de la corporación local se encontraba uniformada en el interior de un vehículo, aparentemente una patrulla y enseñó su pistola con la que amagó usaría contra sí misma si no se presentaban autoridades mexiquenses, entre ellas el alcalde Fernando Vilchis y el fiscal general, José Luis Cervantes Martínez.

La mujer policía denunció presuntos hostigamientos de mandos policiales en su contra.

"Y no deja de estarme hostigando, pero no tienen ni siquiera los malditos pantalones para escucharme como elemento, ni como ciudadana tengo voz ni voto", expresó molesta.

En las imágenes la oficial advirtió que hablaba en serio y se quitaría la vida en vivo, en plena transmisión.

"Estoy cansada, todos los mandos aquí son de chocolate, nadie puede dar solución de nada, no estoy bromeando, no estoy bromeando, quiero que venga (Fernando) Vilchis, quiero que venga el fiscal (José Luis Cervantes), que no estoy bromeando, si es necesario que me quite la vida, aquí lo voy a hacer y si con eso las autoridades se van a poner a trabajar me quedo satisfecha y me voy en paz, porque yo no le hecho nada a nadie, nada, lo único que estaba haciendo es defenderme y siguen y siguen demostrándome que ellos tienen más poder", comentó enfadada.

Después de que se dio a conocer el video, el gobierno de Ecatepec informó que solicitará al Centro de Control y Confianza de la Ciudad de México se realice una valoración psiquiátrica a la agente municipal Viridiana Hernández Rodríguez, quien realizó una transmisión a través de su cuenta personal en la red social Facebook, en la que mencionó que utilizaría su arma de cargo para dispararse a sí misma.

Los especialistas determinarán si la agente municipal es apta para desempeñar labores de seguridad pública y portar un arma de cargo.

El área de Asuntos Internos de la corporación dijo que elementos del equipo multidisciplinario de apoyo a mujeres Célula Violeta brindaron atención psicológica a la oficial luego de la transmisión que realizó desde el interior del vehículo que le fue asignado para el desempeño de sus labores, en el cruce de las avenidas Vía Morelos y Periférico Oriente.

La agente Hernández Rodríguez aceptó entregar su arma de cargo a la psicóloga de la Célula Violeta que acudió al lugar, la cual quedó bajo resguardo del área de Asuntos Internos de la corporación.

Especialistas del área decidieron trasladar a la oficial para que le brinde un seguimiento médico en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) y solicitar oficialmente una evaluación psiquiátrica al Centro de Control y Confianza de la Ciudad de México, para que expertos determinen si está facultada para llevar a cabo tareas de seguridad pública y portar un arma de cargo.

Mientras tanto, la agente adscrita al Agrupamiento de Puntos Frontera y Prevención del Delito permanecerá al margen de actividades que pudieran poner en riesgo su integridad física o la de los ciudadanos.