Por Covid-19, cancelan fiestas en la Basílica el 11 y 12 de diciembre

Debido a la pandemia por Covid-19, los próximos 11 y 12 de diciembre no se realizarán actividades en la Basílica de Guadalupe para conmemorar las apariciones de la virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica, envió una carta a la Arquidiócesis Primada de México para informar que junto con el gobierno federal y el capitalino, se prevé cancelar las fiestas guadalupanas con el objetivo de evitar aglomeraciones que tengan un impacto negativo en la propagación del nuevo coronavirus.

"Es importante contar con el apoyo de todas las diócesis de país y, en especial, de las aledañas a la propia Arquidiócesis de México, a fin de alentar a la población a celebrar a la virgen de Guadalupe sin generar situaciones que puedan aumentar el riesgo de contagio entre la ciudadanía, como lo son, obviamente, las aglomeraciones", expresó Martínez Ávila.

De acuerdo con el documento, las autoridades eclesiásticas alentarán la celebración de los festejos a la virgen de Guadalupe en las propias comunidades de origen, sea a nivel parroquial, de barrio o de familia, siempre y cuando sigan las medidas de higiene y sana distancia.

"Se promoverá activamente, de manera especial en la Arquidiócesis de México y en las diócesis aledañas, la información de que la mejor forma de celebrar este año las fiestas guadalupanas es en los propios lugares de origen, a fin de evitar la aglomeración que se suscita año con año los días 11 y 12 de diciembre. Para ello, la Basílica ofrece, en su página de internet, materiales como oraciones, ritos, catequesis y dinámicas virtuales para que las celebraciones puedan llevarse a cabo", indica el documento.

Además se promueve que los feligreses visiten la Basílica en los meses de noviembre o enero, para evitar el riesgo de contagio o incluso evitar que se les prohíba el ingreso al recinto durante el mes de diciembre, si así lo determina la autoridad civil.

"De antemano, se prevé que los días 11 y 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe pueda no haber ninguna celebración litúrgica. El homenaje a la Morenita del Tepeyac se llevará a cabo de forma virtual", definió la Arquidiócesis.

En caso de que las autoridades civiles no impidan el ingreso al recinto, sólo se permitiría a los peregrinos pasar frente a la imagen, pero de ningún modo podrían permanecer dentro de la catedral o sus inmediaciones.

Autoridades de la Basílica de Guadalupe adelantaron que el rector Salvador Martínez dará un mensaje a los fieles guadalupanos el próximo 25 de octubre sobre las medidas que se tomarán para evitar mayores contagios del virus durante las fiestas guadalupanas, a las que asisten cerca de 10 millones de peregrinos nacionales y extranjeros cada año.