Por Covid, realizan primera Feria Virtual del Juguete en Neza

Debido a que el Estado de México se encuentra en semáforo rojo epidemiológico desde el 19 de diciembre por el incremento de contagios y muertes por Covid-19, no se autorizó la instalación de tianguis de juguetes, por lo que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl realiza la Primera Feria Virtual del Juguete que ha tenido un alcance de más de 200 mil personas, según las autoridades locales.

El alcalde, Juan Hugo de la Rosa García, dijo que además de los habitantes y comerciantes de Ciudad Neza, han participado residentes y vendedores de alcaldías capitalinas, así como de municipios vecinos, lo que ha permitido que las actividades económicas no se detengan aún con la emergencia sanitaria que existe.

No solo se ha promovido de manera digital la venta de juguetes, sino además de roscas de reyes que elaboran muchas familias de Nezahualcóyotl.

"Se agradece la buena voluntad de parte de vendedores y población en general para sumarse a esta iniciativa digital para evitar así aglomeraciones y con eso la propagación del Covid-19 este Día de Reyes", comentó el edil.

En años anteriores en los tianguis de juguetes y romerías que se instalan durante estas celebraciones en el territorio local se estima que acuden más de 200 mil asistentes.

´En el grupo de Facebook de la Feria Virtual del Juguete Neza 20-21 llega a haber publicaciones con un alcance de hasta 17 mil personas por anuncio o comentarios y a la fecha se tiene un registro de más de 12 mil publicaciones, por lo que conforme se acerca el 6 de enero aumenta el número de seguidores", explicó De la Rosa García.

A través de este evento en línea acuerdan los compradores y vendedores la entrega a domicilio, tanto de juguetes como de roscas de reyes o alimentos que fueron incluidos dentro de las ofertas digitales.

De la Rosa García precisó que de igual forma por medio de dicho mecanismo y transmisiones en vivo desde los canales institucionales del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y sus cuentas personales se ha promovido la venta de las tradicionales roscas de Día de Reyes que se elaboran en el municipio, priorizando la venta en línea y entrega a domicilio o para llevar, a fin de impulsar y apoyar a los más de 3 mil establecimientos de esta localidad dedicados a la elaboración o venta de pan, de los cuales arriba del 20 por ciento ofrecen roscas esta temporada.

"Un ejemplo de la variedad de sabores y tamaños de las roscas de reyes se encuentra la panadería familiar Danys donde las preparan rellenas de higo o de chocolate semiamargo en la colonia Metropolitana primera sección o también están las de la pastelería La Francesita de la colonia Vicente Villada donde las elaboran con pasta de hojaldre rellenas de crema pastelera y frutas frescas", mencionó el edil.

Hasta el corte del lunes, se han contabilizado en Ciudad Neza 15 mil 968 casos positivos de coronavirus y mil 936 defunciones desde que inició la pandemia, según datos de la Secretaría de Salud federal.