Por covid, UNAM aplicará un único examen para ingresar a licenciatura

Debido a que la emergencia sanitaria ha afectado el desarrollo y los tiempos tradicionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución ha decidido que en esta ocasión se llevará a cabo un único proceso de ingreso a nivel licenciatura en los sistemas escolarizado, de universidad abierta y a distancia para el próximo ciclo escolar.

En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que con base al desarrollo del semáforo epidemiológico por Covid-19, no se podría aplicar el examen del Concurso de Selección a nivel Licenciatura programado del 20 de febrero al 9 de marzo.

En el mismo documento se menciona que la finalidad es brindar condiciones de equidad e igualdad para todos los aspirantes.

¿Cuáles son las fechas para examen de ingreso a licenciatura?

La UNAM también informó sobre la ampliación del 16 al 18 de marzo del registro al concurso, para aquellos aspirantes que no lo hicieron en enero del presente año. Se destaca que en este proceso único se respetará la oferta educativa contemplada para los dos concursos.

El examen correspondiente al Concurso de Selección (que incluye a quienes se registraron en enero y a los del nuevo registro) queda programado para el periodo del 8 de mayo al 8 de junio de 2021.

Esto permitirá que no se aplace el inicio del ciclo escolar 2021-2022 contemplado para comenzar el próximo 9 de agosto, informó la institución.