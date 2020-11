"Por diferencias al interior de Frenaaa aún no se retira del Zócalo", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay diferencias y problemas al interior del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frenaaa), por eso una parte comenzó a retirarse del plantón que instalaron en la plancha del Zócalo capitalino.

"Anunciaron que van a retirarse, pero todavía no lo hacen, parece que hay problemas al interior de esta organización".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, consideró que estas divisiones se deben a que no persiguen -en su opinión- una causa justa.

"Si el propósito es que me vaya, ya hay un mecanismo, vienen elecciones ya están reuniendo todos en contra nuestra; luego en 2022 hay un proceso de revocación de mandato. Hay una vía pacífica y democrática, si la gente dice que me vaya, en democracia el pueblo pone y el pueblo quita".

Aseguró que se mantiene la celebración del Aniversario 110 de la Revolución Mexicana y se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución con una parada militar.

El presidente López Obrador dijo que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, será el único orador en esa conmemoración.