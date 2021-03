Por "error de sistema" se activó la alerta sísmica, dice el C5

El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Juan Manuel García Ortegón, explicó que la activación de la alerta sísmica la mañana de este sábado se debió a "un error de sistema" en 5 mil 600 postes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que esta falla es completamente atribuible al C5 de la Ciudad, ya que estos postes cuentan todavía con un antiguo sistema de envío de la alerta, por lo que está mañana presentaron una activación.

"En este caso, lo que tenemos indica un error en el sistema, un comportamiento que no teníamos identificado de uno de los dos sistemas que tenemos para el envío de la alerta.

"Es el más antiguo de hecho, y estamos con el equipo técnico, terminando de hacer el análisis, ya tenemos una clara idea de lo que pasó", refirió.

Comentó que esta falla no se generó por una falta de mantenimiento, sino que aún no se hace la migración a la nueva tecnología.

"El sistema de videovigilancia de la ciudad ha tenido diferentes etapas de instalación, entonces los postes que se instalaron en la primera fase del proyecto, 8 mil 088, en algunos de ellos, poco menos de seis mil, tienen todavía la misma infraestructura para el envío de mensajes que tenían cuando inició el proyecto.

"Los nuevos postes ya arrancaron con el nuevo modelo de voceo", señaló.

Tras activarse la alerta sísmica en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se reportó sismo.

El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 08:16 horas, en algunas zonas de la Ciudad de México "se activó en falso la alerta sísmica".

Agregó que a esa hora no hay registro de ningún sismo fuerte en el país.