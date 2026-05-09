"Por eso el país no progresa"

Ciudad de México.- Madres y padres de familia reprobaron la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de recortar el ciclo escolar 2025-2026 y adelantar al 5 de junio el cierre de clases, al considerar que la educación —principalmente en escuelas públicas— atraviesa una severa crisis de aprendizaje que se agravará con un mes menos de actividades escolares.

En un sondeo, comerciantes, amas de casa, trabajadores y docentes coincidieron en que la medida afectará tanto el nivel académico de niños como la economía y organización familiar de millones de hogares.

Andrea Pugua, propietaria de una pequeña farmacia y madre soltera de tres hijos —uno en secundaria, otro en preparatoria y una niña que ingresará al kinder—, califica la decisión de la SEP como "terrible".

"Los niños están ahorita a medias evaluaciones y ya les dijeron que con lo que tengan los van a evaluar. ¿Qué clase de respuesta es esa? A nadie le preguntaron. Jamás consultaron a los papás", reclama.

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Claudia Téllez, ama de casa y madre de tres hijos —de 10, siete y tres años— sostiene que el sistema educativo en el paós vive un "retroceso total" y que ampliar las vacaciones sólo profundizará el problema.

"Ya tienen muchos puentes, demasiadas vacaciones. Y sí hay un atraso académico. No quieren niños inteligentes o que aprendan más", advierte.

Gabriel García, padre de familia con hijos en primaria y secundaria, fue aún más duro al hablar de la situación educativa del país.

"Por eso estamos como estamos. El país no progresa", dice al rechazar la medida, y compara a México con países como Japón. Asegura que el país perdió valores, disciplina y visión educativa.

Contradicciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Educación, Mario Delgado, lanzaron mensajes contradictorios sobre el recorte al ciclo escolar 2025-2026.

Apenas horas después de que la Mandataria afirmó que adelantar las vacaciones "todavía es una propuesta" y no existe un calendario definitivo, el secretario insistió en que el último día de clases será el 5 de junio por el calor y el Mundial.

Dijo que los maestros concluirán actividades el 12 de junio por labores administrativas y reconoció que aún se revisa la fecha definitiva de regreso a clases.