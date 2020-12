Por "extravagante" no se ha podido vender el avión presidencial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en sexenios anteriores se realizaron compras "extravagantes" como el avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón", el cual reconoció, en dos años su gobierno no ha podido venderlo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recriminó que en pasadas administraciones el gobierno "llegó a estar ensimismado" pues el presupuesto estaba destinado para mantener al gobierno.

"Imagínense, comprar un avión que ahora no lo podemos vender, porque es extravagante. Si fuese un avión normal, no costaría trabajo venderlo, pero fue hecho para el presidente en turno".

"Un avión que tiene la posibilidad de transportar 240 pasajeros, lo convirtieron en un avión para 80, porque tiene recamaras, tiene oficinas, y sillones (grandes) que no son las sillas de los aviones comerciales", dijo.