Por falta de quórum en San Lázaro salvan desafuero Toledo y Huerta

La sesión ordinaria de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados programada para este miércoles fue suspendida por falta de quórum, con lo que se salvaron Mauricio Toledo (PT) y Saúl Huerta (exMorena) de ser desaforados.

De acuerdo con el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez (Morena) informó que no acudieron a la sesión la petista Mary Carmen Bernal Martínez y la priista, Claudia Pastor; y sí asistieron Martha Patricia Ramírez de Morena y el propio Pablo Gómez.

En entrevista Pablo Gómez informó que se tendrá que volver a convocar a una nueva sesión ordinaria, pero aún no tiene fecha definida.

Cabe recordar que Mauricio Toledo está acusado de enriquecimiento ilícito por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó el retiro de la inmunidad procesal. Y Saúl Huerta fue acusado, al menos, por tres personas de abuso sexual.

De acuerdo con versiones la priista, Claudia Pastor no quiso participar en esta sesión debido a lo desaseado del proceso; y Mary Carmen Bernal, al ser petista, está en contra del desafuero de Mauricio Toledo.