"Por fin voy a ver a mis cuatro hijos", dice mujer de 104 años vacunada contra el Covid-19

Hermelinda Hernández Cruz, de 104 años de edad y habitante de San Isidro Lerma, acudió a vacunarse este jueves contra Covid-19 al módulo del centro de esta localidad y tras recibir la dosis, cantó, lloró y dio gracias a Dios porque "por fin voy a ver a mis cuatro hijos".

Elena Bautista Hernández, hija de la señora Hermelinda, la acompañó y también se aplicó la vacuna; relató que durante todo el año pasado se mantuvieron en confinamiento para no arriesgarse a un contagio de SARS-CoV-2.

Este jueves, en Lerma inició el plan de vacunación que va a durar tres días, de acuerdo con el director de Salud municipal, Francisco Camilo. A partir de las 09:00 horas inició la vacunación y la meta es llegar a 17 mil dosis en tres días.

La señora Hermelinda Hernández es una de las 3 mil 500 personas que se estima, recibirán la vacuna este jueves en dos sedes; una ubicada en la explanada del mercado municipal y otra en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

En la Universidad, en Santa María Atarasquillo, se registró presencia de muchas personas, que llegaron desde las 07:00 horas para asegurar que van a recibir el biológico, indicó el director de Salud.

Elena Bautista señaló que su mamá vive con ella y sus tres hijos, quienes únicamente salen a trabajar y procuran seguir todas las recomendaciones para evitar ponerla en riesgo.

"Somos cuatro hermanos y solo me ha podido ver a mí. Mi mamá tuvo un derrame, una parálisis, no puede caminar y entonces nos preocupamos porque se quede tranquila, que sepa que estamos sanos, pero sin poder visitarla, hasta después de recibir la segunda vacuna", dijo.