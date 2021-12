"Por inflación, algunos empresarios abusan y aumentan precios"

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que por la inflación algunos empresarios se están aprovechando aumentando el precio de sus productos hasta en 20%.

En la conferencia de prensa matutina, en las instalaciones de la 37 Batallón de Infantería, el mandatario federal destacó que el peso mexicano no se ha depreciado en lo que va su gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera

Indicó que ayer jueves Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se comunicó con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con el objetivo de pedirles a los empresarios que no abusen ni sean ventajosos.

El presidente López Obrador aseguró que no aumentará el precio de los combustibles ni de la luz en términos reales; en el caso del gas LP se mantienen los precios máximos y la distribución del Gas Bienestar.