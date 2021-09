Por inundaciones, declaran zona de desastre a Tlahuelilpan, Hidalgo

Declaran zona de desastre al municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el Ejército implementó el plan DNIII y la Guardia Nacional el GN-A debido a la inundación que se registra por el desbordamiento del río Salado que ha dejado cerca de 150 evacuados y mil 500 afectado al momento.

El edil del lugar, José Alfredo Díaz Moreno, señaló qué hay preocupación debido a que se les informaron que el nivel del agua permanecerá por las próximas 10 horas e incluso subirá.

Indicó que han pedido el apoyo de vehículos de Conagua para ingresar a las zonas de las parcelas donde hay varias viviendas, para poder realizar el rescate de personas que por la noche no abandonaron sus domicilios.

En ese lugar se tiene habilitados ya varios refugios a donde han sido trasladados algunos de los damnificados. Al momento funcionan cuatro albergues.

En el lugar ya se aplica el plan DNIII y se han enviado lanchas a esa demarcación. Además de que se analiza el cierre total de la carretera Tula-Tlahuelilpan.

Indicó que el Centro de Salud quedó en medio de la inundación por lo cual no se dará servicio, los daños también afectan al campo donde las pérdidas son totales en las cosechas de 300 hectáreas.

--Entregan cuerpos de pacientes del IMSS fallecidos tras inundación en Tula

Entregan a familiares seis de los 17 cadáveres de las personas que perdieron la vida al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tula y se espera que en el transcurso del día se pueda hacer con el resto.

De acuerdo con autoridades de esta entidad durante la tarde y noche fueron entregados los cadáveres, además de que se dio a conocer que debido a la situación de muerte no podrán ser cremados.

Se informó que al fallar el sistema de soporte respiratorio y al tiempo en que transcurrió para el rescate de los cadáveres, el protocolo no permite la cremación y se espera el embalaje de estos.

El corte de energía eléctrica que se generó por las lluvias provocó que los ventiladores y en general el sistema de oxigenación fallara y no se pudiera suministrar el oxígeno a los pacientes.