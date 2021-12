Por inútiles, retirarán cuestionarios de salud para detectar Covid en aeropuertos

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en menos de un mes retirarán los cuestionarios de salud para detectar síntomas de Covid, que se solicitan en aeropuertos a los viajeros, porque está demostrado que no tienen ninguna utilidad científica.

"Que bueno que lo menciona los cuestionarios a viajeros, viajeras, en punto de llegada, no han demostrado utilidad científica nunca, algunas secretarias de Estado hicieron propuestas cómo está, en este caso la SCT, pero no se ha demostrado que tenga una utilidad y posiblemente interfiera con la eficiencia, del proceso de transportación".

En entrevista, al término de la conferencia "mañanera" del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de la 15 Zona Militar, López-Gatell aseguró que las autoridades federales consideran retirar los cuestionarios porque no ofrecen utilidad alguna y en cambio estorban.

"Muy próximamente -un mes-, quizá antes los estaríamos quitando".

El funcionario dijo que la Ssa está demostrado que no hay utilidad en intentar frenar la entrada de los virus, al territorio definido por sus fronteras nacionales.

"Aunque parece una inquietud legítima, no es una expectativa realista en términos científicos".