Por la democracia, hay que dialogar con quienes piensan diferente: Vargas Llosa

Sin libertad de expresión no hay democracia y, de forma general, decir lo contrario a lo que dice el gobierno es libertad de expresión, señaló el premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, durante la inauguración del foro "Los desafíos de la libertad de expresión, hoy" organizado por la Universidad de Guadalajara y la Fundación Internacional de la Libertad.

Vargas Llosa indicó que es momento de que quienes defienden la democracia hablen y dialoguen con quienes piensan distinto, porque es la única forma de evitar guerras como las que hemos visto en el pasado, pues la sangre y la violencia no resuelven nada, pero en cambio sí lo hacen el debate y el diálogo contradictorio.

El también presidente de la Fundación Internacional de la Libertad, consideró que el "socialismo radical, el comunismo" ha demostrado su fracaso para traer igualdad y prosperidad a las personas, y aseguró que ya sólo tiene su reducto en África y América Latina, donde países como Cuba y Venezuela son ejemplos de ese fracaso.

Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, indicó que México es un país democrático, pero con una democracia de mala calidad, además de que la libertad no es igual para todos en el país.

En ese sentido, dijo que tanto la libertad como la democracia pueden acabarse, por lo que es necesario defenderla.