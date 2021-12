Por más que intenten alejarme de Morena no lo van a lograr: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- En entrevista, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistió que llegó el momento de que México y no sólo Morena, evolucione en el método de elección de sus candidatos porque hay mucha gente, dijo, que va más allá de que no sólo sea una norma estatutaria interna del partido político y por eso en el Congreso existen iniciativas que pretenden inscribir en la ley la obligatoriedad de los partidos para que se celebren elecciones primarias.

"Creo que México debería evolucionar y nadie debe sentirse ofendido porque planteamos, u ofendida, porque planteamos elecciones primarias para elección de candidatos y para poder tener una figura aceptada por la mayoría de los militantes frente a los puestos de elección popular. Yo creo que ya llegó ese momento y lo he planteado de manera racional, respetuosa, sin aspavientos y sin ánimo de confrontación con nadie, simplemente de abundar en el debate político indispensable", señaló.

Monreal reconoció que al interior de su partido existen grupos que pretenden alejarlo del movimiento que fundó y para muestra, dijo, están los de la Ciudad de México que le siguen achacando la derrota de la mitad de las alcaldías en la capital.

En este sentido Monreal Ávila, fue enfático y para que les quede claro aseguró que se asume como parte del movimiento.

"No me siento ajeno, por más que intenten alejarme del movimiento no lo van a lograr, ¿por qué? Porque yo soy fundador. Me tocó fundar cuatro Asambleas Estatales y he caminado con el Presidente, tú lo sabes muy bien porque has sido testigo a través de los medios de comunicación, 23 años con él", precisó.

"Proceso de transformación aún no se ha consolidado"

Al cumplirse tres años del cambio de régimen encabezado por el presidente López Obrador, el periodo legislativo ha sido exitoso y de intenso trabajo, lo que ha derivado en 18 reformas constitucionales, que han sentado las bases de la transformación.

Monreal consideró que el Congreso ha cumplido con la agenda que se propuso, aunque reconoció que el proceso de transformación aún no se ha consolidado.

"Yo creo que, en la parte legislativa, que es la que me corresponde comentar, hemos cumplido y hemos agotado la primera etapa de la Agenda Legislativa que nos propusimos. Y, realmente no nos queda más materia en estos primeros tres años", resaltó.

Ricardo Monreal recordó que ahora, en la segunda etapa del gobierno de López Obrador, vienen tres reformas, que no serán fáciles: reforma eléctrica, que ya está planteada como iniciativa en Cámara de Diputados; la de la Guardia Nacional y la de la reforma electoral o reforma política.