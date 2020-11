"Por necesidad estamos en los albergues"

Villahermosa, Tab.- En el Salón Chelerías, un restaurante adaptado como refugio temporal para los afectados por las inundaciones en Villahermosa, Tabasco, viven alrededor de 26 personas. En este establecimiento, acostumbrado a la vida nocturna, pernoctan adultos y niños.

Los damnificados retiraron todas las sillas y mesas del lugar para colocar una lavadora, una estufa y las colchonetas donde la gente pasa sus tardes y noches. Como ellos hay otros tabasqueños que se han adaptado a vivir en iglesias, escuelas y oficinas de gobierno, que forman parte de los más de 270 refugios instalados para los damnificados.

En los adultos ha crecido la desesperación porque no saben cuándo volverán a su hogar. Ellos pasan su día cocinando, platicando y visitando de vez en cuando su casa para saber si la cantidad de agua en su interior disminuyó.

En el Salón Chelerías hay seis niños y niñas que, para no aburrirse, inventan cualquier juego y corren de un lado a otro.

Amelia Sánchez López tiene poco más de una semana viviendo en el restaurante porque su hogar en la colonia Gaviotas Sur, se llenó de agua. Ella sólo pudo rescatar la computadora de uno de sus hijos porque ahí es donde hace la tarea de la universidad.

Y mientras el joven no utiliza la máquina, los niños y niñas se entretienen viendo películas gracias al internet que un legislador local contrató para que las familias se entretengan.

En una de las esquinas del establecimiento se observan bolsas de despensa donadas por los vecinos. Bolsas de frijol, arroz, agua, azúcar y café son algunas de las cosas que los damnificados han recibido para subsistir.

"No estamos acostumbradas a estar de aquí para allá, pero por necesidad nos debemos quedar en los albergues", comparte Jenny Olanchan, otra afectada por las inundaciones.

Pero la preocupación de Jenny no se limita a eso, también a sus hijos pequeños que corren de un lugar a otro y prevalece el riesgo de que se puedan contagiar de Covid-19. En el Salón Chelerías hay pequeños que sí tienen cubrebocas, pero otros no. "Un niño va para allá, un niño se mete acá. En su casa tienen toda la libertad, pero acá no", dice Jenny.