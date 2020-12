Por nueva regulación se deberá mostrar INE para comprar videojuegos

Todavía hay un debate respecto a si los videojuegos son buenos o malos para el desarrollo de los niños, pero lo que siempre ha quedado claro es que los menores solo deben tener acceso al contenido que es apropiado para su edad. En ese sentido la Secretaría de Gobernación aprobó una nueva clasificación para los juegos y también ha establecido que aquellos no aptos para menores de edad solo se venderán a adultos, los cuales deberán acreditar su mayoría de edad con alguna identificación.

Como se puede leer en el Diario Oficial de la Federación, el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos busca ayudar a garantizar que los criterios de la Entertainment Software Rating Board (ESRB por sus siglas en inglés) encargada de la Clasificación de videojuegos en Estados Unidos también se apliquen en nuestro país pero, sobre todo, que sean más fáciles de entender.

Aunque hay algunas diferencias, por ejemplo, mientras que en México la clasificación B es para mayores de 12 años, en Estados Unidos es para mayores de 10 años, lo mismo con la categoría de adolescentes que en México es recomendada para mayores de 15 años, mientras que en Estados Unidos es para mayores de 13. A nivel general lo que cambiará es que ahora los videojuegos contarán con un nuevo sello y las autoridades serán las encargadas no solo de vigilar que los títulos presenten la etiqueta con la información correspondiente, sino que las tiendas y los arrendadores, solo vendan aquellos con clasificación C y D a quienes muestren, por ejemplo, su INE.

Vale la pena recordar que en 2017 el Senado de la República aprobó que la Secretaría de Gobernación tuviera la facultad de vigilar y regular los videojuegos distribuidos en México, sin embargo no se habían tomado medidas hasta ahora y, los nuevos lineamientos entrarán en vigor el 27 de mayo del 2021 en todo el país. Lo que no se ha aclarado es cómo se aplicarán a los títulos en formato digital.



La nueva clasificación de videojuegos

Estas son las letras que se mostrarán ahora en las etiquetas y publicidad de videojuegos en el país:

1.- Clasificación "A". Contenido para todo público. Apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje soez moderado.

2.- Clasificación "B". Contenido para adolescentes a partir de 12 años. Existen elementos que muestran violencia ocasional hacia personajes fantásticos. Pueden contener violencia de fantasía, de caricatura, y animaciones de sangre. Lenguaje moderado. Temas insinuantes moderados y travesuras cómicas.

3.- Clasificación "B15". Contenido para mayores de 15 años. Pueden contener violencia, temas insinuantes, humor vulgar, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas, uso poco frecuente de lenguaje fuerte y referencias a alcohol, tabaco, drogas o desnudez parcial.

4.- Clasificación "C". Contenido no apto para personas menores de 18 años. Pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte. La adquisición por parte del consumidor de estos videojuegos se hará únicamente contando con una identificación oficial que compruebe la mayoría de edad.

5.- Clasificación "D". Contenido extremo y adulto. Pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real. Su adquisición se hará únicamente contando con una identificación oficial que compruebe la mayoría de edad.

Asimismo considerando que en ocasiones las categorías de clasificación no son lo suficientemente claras para describir el tipo de contenido en los juego también habrá otras especificaciones para señalar, por ejemplo, que hay apuestas reales, humor para adultos, letra de canciones fuertes, referencia a drogas, violencia intensa, compras dentro del juego, interacción de usuarios, ubicación compartida, entre otras más.