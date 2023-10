Por "Otis", activan Alerta Amarilla en 20 municipios de Michoacán

MORELIA, Mich., octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el huracán "Otis" se degradara a tormenta tropical, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán (CEPCM) declaró alerta amarilla en 20 municipios ante la probabilidad de lluvias fuertes en gran parte del estado.

Para la tarde de este miércoles, "Otis" ya se había debilitado a baja presión remanente y su centro se localiza a 75 km al sureste de Morelia, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.A través de un comunicado, la CEPCM informó que la alerta es para los municipios de Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Churumuso, La Huacana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec, Tiquicheo y Tumbiscatío."Otis" podrá generar tormentas y descargas eléctricas, caída de granizo y, por consiguientes, visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los cuerpos de agua y probables desbordamientos.Por lo anterior, se pidió a la población mantenerse alerta y actuar en caso de ser necesario, así como atender las recomendaciones dispuestas por las autoridades en materia de Protección Civil, para evitar afectaciones a la salud, a la integridad física y/o al patrimonio familiar.Entre las recomendaciones se encuentran:· Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble.· Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos.· Extremar precauciones ante las ráfagas de viento, buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.· En caso de peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar sus pertenencias.· Considerar evacuar su hogar si vive en un área que es susceptible a movimientos de ladera.· Estar atento a cualquier sonido producido por escombros en movimiento.· Mantenerse alerta a cualquier cambio súbito en los niveles y turbulencia del agua.· Tener a la mano una mochila de emergencia, con agua, alimentos no perecederos y documentos importantes sellados en bolsas de plástico.· No intentar cruzar corrientes de agua.· Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.· Evitar guarecerse debajo de árboles. Atraen los rayos.· No manipular artículos de metal durante la tormenta eléctrica.· Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.· Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.· Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.Por último, la CEPCM puso a disposición de los ciudadanos el número de emergencias 911 para el reporte de situaciones de riesgo, accidentes o cualquier tipo de eventualidad."Otis" como baja presión remanente ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; lluvias intensas en el oriente de Michoacán y Puebla; lluvias muy fuertes en el suroeste del Estado de México, Morelos y este de Oaxaca, y lluvias fuertes en la Ciudad de México.Asimismo, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las zonas costeras de Guerrero, las que disminuirán gradualmente.Michoacán se solidariza con afectados por el huracán "Otis"El Gobierno de Michoacán informó que en apoyo a los damnificados por el paso del huracán "Otis" serán enviados víveres que fueron recolectados durante el Festival Jalo.El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que las más de 100 toneladas de alimentos no perecederos recolectados serán enviados a Acapulco, Guerrero.Entre los alimentos que fueron recolectados la semana pasada a cambio de entradas para los conciertos del Festival fueron arroz, lentejas, aceite, atún en lata, entre otros.