Por primera vez mujeres logran votar en elección local de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Antonia Ramírez Marcelino perdió la elección extraordinaria a la comisaría de la comunidad nahua de Ocotequila, en el municipio de Copanatoyac en la Montaña de Guerrero, quedó en el último lugar, pero asegura que ganó: logró que por primera vez en la historia de su pueblo una mujer fuera candidata y, mejor aún, que a las demás se les permitiera votar.

La elección comenzó a las 8 de la mañana, desde temprano hombres y mujeres se acercaron a la mesa de votación en la comisaria. La escena podría ser cotidiana para cualquier lugar, pero en Ocotequila no, por primera vez en toda su historia las mujeres pudieron participar en la elección.

Antonia, encabezó una de las cuatro planillas que compitieron por la comisaría, una independiente, sin tener ningún partido político detrás. Las otras tres fueron las del PRI, PRD y Morena.

La elección la ganó la planilla del PRI con 416 votos, le siguió Morena con 339, luego el PRD con 36 y al final Antonia con 33 sufragios a favor.

Fue la primera elección donde participaron y fueron las que más: 504 mujeres votaron mientras que 320 hombres.

Para que estas 504 mujeres votaran y Antonia fuera la candidata no fue un camino fácil.

Un día antes de la elección, Antonia y su planilla denunciaron que muchas mujeres del pueblo recibieron mensajes intimidatorios.

"Ahorita denunciamos que estamos recibiendo intimidación, sobre todo amenazas para asustar a las mujeres a que no salgan a votar, algunas mujeres ya me contactaron para decirme que les han dicho que no vayan a votar el día de mañana, que porque cuando nos juntemos todas las mujeres van a bajar y van a atentar contra nosotros, contra nuestra integridad, nos van a asesinar, eso dijeron", denunció Antonia en una transmisión en vivo en sus redes sociales la tarde del sábado.

También para lograrlo, Antonia y otras ocho mujeres tuvieron que utilizar la vía legal.

El 3 de febrero, por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero declararon la nulidad de la elección de los integrantes de la comisaría de Ocotequila y sin efecto los nombramientos validados y la toma de protesta.

La resolución, a propuesta de la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, declaró fundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) TEE/JEC/004/2022 promovido por Antonia y las otras ocho mujeres, porque "no se les permitió votar y ser candidatas a integrar las propuestas de candidatos para dicha elección".

Ocotequila es de las tres principales comunidades de Copanatoyac, la que más población tiene y a partir de ahora se suma a la lista de los cinco pueblos de ese municipio donde pueden votar las mujeres.

Al final de la jornada, Antonia se dice satisfecha de la elección, aunque observó que los partidos políticos implementaron sus viejas prácticas: el acarreo, la compra de votos.

No impugnará, pero seguirá exigiendo que entre los ocho espacios que integran la comisaría haya equidad y se integre a mujeres.

"Nosotras ya ganamos porque el hecho de que se nos haya permitido que hayamos votado, es una victoria y me dio mucha alegría que había muchas en la fila para votar había muchas mujeres para participar. Nosotras no perdimos, y eso es lo que queríamos. Metimos la planilla sabiendo que no íbamos a ganar, pero el mensaje es que las mujeres podemos participar y también gobernar", dice.