Por proceso en contra Maru Campos no debería estar en elección: Citlalli Hernández

María Eugenia Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, no debería participar en las elecciones por estar vinculada a proceso, dijo la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Citlalli Hernández Mora. "Hay un sector que —permítanme la palabra— un sector criminal, que quiere regresar al poder, que se quiere aferrar, se quiere mantener como en el caso de Chihuahua. Es increíble que una persona vinculada a un proceso, con pruebas evidentes, cercanas a la lógica duartista, esté en la boleta electoral, eso en una democracia no se debería de permitir", dijo la morenista durante una visita a Ciudad Juárez.

Señaló que las opciones de los chihuahuenses para votar son claras: "por un lado, una mujer que representa los peores vicios de la política tradicional, que desde nuestra óptica ni siquiera debería presentarse a una elección por estar vinculada a proceso y, por otro lado, un hombre que representa una propuesta de cambio que acompaña la transformación nacional que va avanzando", apuntó.

En conferencias de prensa, Hernández Mora subrayó que Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua (Morena, PT y NA) está arriba en las preferencias electorales porque "representa un cambio y un nuevo gobierno, honesto y con propuestas". Por su parte, Loera de la Rosa consideró que "la candidata del PAN es promotora de la violencia; provoca, pero nosotros no caemos en eso".