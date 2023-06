¿Por qué alcaldesa de Tijuana vivirá en un cuartel militar?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Luego que la alcaldesa de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero sufrió un atentado y luego continuó siendo víctima de amenazas decidió irse a vivir junto a su hijo, al cuartel militar de la zona.

Montserrat Caballero explicó que ésta es una medida recomendada por la Guardia Nacional por seguridad y quiere evitar el despliegue de más elementos.

"A sugerencia de la Guardia Nacional por las amenazas. Cambia mucho la perspectiva de vida es una cuestión de seguridad y también porque se había dispuesto mucha seguridad, considero que los agentes tienen que estar cuidando a los ciudadanos, así no los distraemos" dijo en el noticiero de Imagen Televisión al periodista Ciro Gómez Leyva.

La alcaldesa de Tijuana informó que esta es medida es por tiempo indefinido y serán las autoridades quienes determinen si está fuera de peligro también "creo que es momento para dar un mensaje de unidad con las fuerzas armadas".

Con respecto a su visita a la Ciudad de México el pasado 6 de junio en la que se le vio a un lado del exsecretario de Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, quien ahora va por la candidatura de Morena, aseguró que ella vino por un reconocimiento del Inai.

"Recibimos un reconocimiento por parte del Inai por las finanzas transparentes que tenemos y por la noche el otro evento. Hay que dar resultados a la ciudadanía. De estar en el 1er lugar bajamos al quinto, no es honroso, pero estamos trabajando hemos decomisado. Somos la policía municipal con más armas decomisadas, unas mil 700 armas en todo el país", afirmó.

----Atacan a balazos a escolta de alcaldesa de Tijuana

El pasado 17 de mayo se reportó un ataque a tiros a un policía estatal, escolta de la alcaldesa de Tijuana, ocasionándole un corte en la pierna.

Autoridades informaron que el vehículo en el que iban los responsables, una camioneta Suburban guinda con placas de Estados Unidos, fue localizadas armas y chalecos de construcción, pero no hubo detenidos en ese momento.

----Alcaldesa de Tijuana es amenazada

Más tarde la alcaldesa Montserrat Caballero hizo una transmisión en su cuenta de Facebook en la que informó que ella no iba abordó del vehículo atacado porque canceló el trayecto pero era su ruta.

"Ante los hechos que sucedieron hoy por la mañana a uno de mis elementos en un trayecto que por casualidad del destino cancele, sin embargo, ese era mi recorrido, y ante la declaración tan escueta del fiscal", denunció.

Además, informó que una noche antes murió un policía que se enfrentó contra 10 hombres armados y aunque varios fueron detenidos, la Fiscalía los dejó libres sin haberlos sido señalados por la víctima.

Responsabilizo al Fiscal Iván Carpio de lo que me suceda a ella, a su familia o elementos.