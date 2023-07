¿Por qué Cuitláhuac García "explotó" contra reportera?

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García explotó contra la periodista Denisse López Barrera, esto durante una entrevista, cuando era cuestionado sobre los detenidos en los casos de maltrato animal.

El más reciente caso de maltrato animal en el estado, es el de 3 perritos muertos, con heridas de arma blanca, localizados en bolsas negras de plástico en la colonia Revolución, el pasado 14 de junio.

En un video que circula en redes sociales se puede ver que el mandatario reclama a la reportera que se encuentra frente a él grabando que no han difundido en sus respectivos medios sobre las personas encarceladas.

"Quien debe cambiar somos los seres humanos, la conciencia, tenemos que ir contra los que agreden a los animales. Este lugar, donde estamos parados será un espacio de concientización para los jóvenes", dijo el gobernador de Veracruz.

Tras lo cual la reportera Denisse López Barrera le preguntó sobre los detenidos en casos de maltrato animal a lo que respondió:

"Claro que lo hemos hecho, metimos a la cárcel y ustedes no dijeron nada, a ver que anunciaron, pero tienen que hablar de eso, hay una responsabilidad en los medios", le afirmó de frente a la periodista quien comenzó a titubear al notar la molestia de Cuitláhuac García.

La reportera trató de continuar preguntando, pero el gobernador aseguró que ya hay una persona en la cárcel.

"¿Cuántos detenidos hay?", cuestionó la periodista. "Ustedes nunca lo difundieron, ustedes lo callaron", le reclamó y señaló con las manos García.

Por lo que López sólo le dijo: "Nosotros no somos quien para difundir sus boletines, nosotros estamos para difundir la noticia.

Además, el gobernador de Veracruz le cuestionó a la periodista si los medios no apoyan en la concientización pero Denisse le respondió "No tenemos porqué".

Antes de retirarse, el gobernador Cuitláhuac García mencionó "Ah bueno, para que se sepa que Televisa no apoya, que debería hacer conciencia en la gente", pero la reportera le negó que los medios tengan que difundir esto, por lo que el mandatario sólo cruzó los brazos y se fue.

El gobernador de #Veracruz Cuitláhuac García Jiménez otra vez se enojó ?? ?? porque dice que los medios de comunicación no difunden los boletines de los detenidos por la Fiscalía General del Estado. Esta vez reclamó a la #reportera de @nmas Denisse López @DenisseLpezBar1 pic.twitter.com/aozuPhKeYU — Verónica Huerta (@VeronicaHuerta7) July 18, 2023