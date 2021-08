¿Por qué debería usar cubrebocas si estoy sano?: Fernández Noroña

Tras cumplir el encierro obligado por 16 días debido a haber contraído Covid-19, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña asistió al informe de actividades legislativas del senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado pero al término de éste evento se le cuestionó sobre su salud, además si continuará negándose al uso del cubrebocas y así fue como respondió.

Fernández Noroña aseguró sentirse "a toda madre" por lo que fue a la montaña, insinuando que su condición física es buena. Y que éste era su primer evento público siendo el único que no portaba tapabocas.

"No estoy enfermo", y enseguida mostró los resultados de su prueba negativa de Covid-19 y continúo "¿por qué habría de usar cubrebocas, si estoy sano? que usen cubrebocas los enfermos", exclamó emocionado.

Noroña y el cubrebocas. Para el diputado del Partido del Trabajo el uso del cubrebocas ha sido un gran conflicto pues desde hace varios meses se ha negado a portarlo asegurando que esta no es una medida eficaz contra el Covid-19.

En mayo del 2020 lanzó una foto en Twitter donde se burló del uso de éste diciendo lo siguiente:

"Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente", escribió.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso del cubrebocas como una protección ante la pandemia para continuar con la "Nueva Normalidad".

En noviembre de ese mismo año Fernández Noroña rindió protesta como representante del Poder Legislativo del PT, ante el INE y se negó a usar el tapabocas mientras hablaba, por lo que el consejero presidente, Lorenzo Córdova tuvo que decretar un receso para desalojar el lugar.

"Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado", aseveró y justificó que no usa cubrebocas porque toma constantemente agua.

Aunque la Secretaría de Salud ha pedido encarecidamente a la población el uso del cubrebocas, debido a que éste reduce de manera importante la exhalación de pequeñas gotas por parte de las personas infectadas y disminuye la exposición para las personas no portadoras del Covid-19.

México ha roto récord por segundo día consecutivo con un incremento de 24 mil 975 infectados de SARS-CoV-2, por lo que en redes sociales le llovieron críticas a Gerardo Fernández Noroña.