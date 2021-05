Por qué se celebra el Día del Maestro

Hoy sábado es Día del Maestro. En México, la celebración por este día se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917, a iniciativa de los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, decretó que el 15 de mayo se celebrara a los maestros de nuestro país y al año siguiente se festejó por primera vez la fecha.

A nivel internacional, el 15 de mayo de 1950, el papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de La Salle, el "patrono universal de todos los educadores", y esta fecha se convirtió en una de las fiestas del santo, junto con el día de su nacimiento, el 7 de abril.

Sin embargo, a nivel mundial, la Unesco declaró el 5 de octubre como el Día Mundial del Maestro.

Datos importantes sobre los maestros en México

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, al cuarto trimestre de 2020, México cuenta con 1.2 millones de maestras y maestros en la educación básica: 878 mil son mujeres (69.9%) y 378 mil, hombres (30.1 por ciento).

Del total de maestros que ejercen en nuestro país, 82.1% tienen formación académica como profesor o en una carrera relacionada con las Ciencias de la Educación.

Por cada 100 personas ocupadas que imparten clase en la educación básica, 51 lo hacen en primaria, 25 en secundaria, 20 en preescolar, dos en enseñanza especial y los restantes son alfabetizadores o se dedican a la enseñanza bilingüe.

Su edad promedio es de 40 años, ya que la mayor proporción de estas personas ocupadas se encuentra entre las que tienen de 30 a 44 años (45.3%), seguidas por quienes cuentan con una edad de 45 a 59 años (32.3 por ciento).

En contraste, las menores proporciones se presentan tanto en el grupo etario más joven (5.1%), como en el de mayor edad (2.7 por ciento).

Considerando su sexo, se observa una mayor presencia de mujeres en los grupos de edad más joven, comportamiento que comienza a revertirse a partir de los 35 años, destacando la mayor presencia de hombres, sobre todo a partir de los 60 años. No obstante, en el rango de edad de 45 a 49 años de edad, la proporción es idéntica entre profesoras y profesores.

Historias de maestros y maestras en la pandemia

Desde marzo de 2020, debido a la pandemia por Covid-19, los maestros debieron enfrentarse a una nueva normalidad que incluyó pasar de clases presenciales en las escuelas a clases virtuales.

Son múltiples las historias de maestros en México que han hecho hasta lo imposible para que sus alumnos no dejen de tomar clases o deserten del ciclo escolar por falta de recursos económicos o tecnológicos.

Una de ellas es la maestra Nallely Esparza, quien en el municipio de Calvillo en Aguascalientes decidió recorrer con su pick-up las calles para acudir a dar clases a sus alumnos.

La historia llegó a Nissan, y la firma japonesa decidió regalarle a la maestra una NP300 adecuada con un "salón de clases móvil" en la parte trasera para que pueda seguir educando a los niños de escasos recursos mientras no puedan asistir a la escuela.

Otro de ellos, es el maestro Fray Antonio Alfaro quien ofrece su "combiteca" para llevar internet a comunidades de Chiapas, en donde viven la mayoría de sus alumnos, los cuáles no cuentan con este servicio.

El maestro de educación física decidió usar una Volkswagen tipo combi de su propiedad, a la que le llama la "combiteca", para transportar la antena y la computadora y salir a los barrios para brindar el servicio de internet gratuito.