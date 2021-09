¿Por qué siempre se inunda Ecatepec?

Luego de la tormenta que cayó sobre el Valle de México, que afectó principalmente la zona de Ecatepec donde dos personas fallecieron, aún continúan las labores de los tres niveles de gobierno para ayudar a la población que resultó con mayores daños por las inundaciones y las lluvias.

Durante la madrugada y la mañana de este martes, el gobierno de Ecatepec realiza trabajos de limpieza para retirar de las calles toneladas de lodo y basura que arrastró la corriente provocada por el fenómeno meteorológico que se registró la tarde de este lunes en las comunidades de la Sierra de Guadalupe.

En las labores para liberar las vialidades afectadas participan cientos de trabajadores municipales, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Según el reporte del gobierno local, por los menos 15 comunidades fueron las más afectadas, por lo que se activó de manera emergente el Plan Mixtli para apoyar a la población.

Un grupo de residentes de las colonias Polígonos 1 y 2 bloquean el Circuito Exterior Mexiquense a la altura del kilómetro 44 + 300 en demanda de que las autoridades los ayuden porque se inundaron sus viviendas por la tormenta de ayer lunes.

Sin embargo, esta problemática se vive año tras año, ¿por qué?

---Ecatepec, en riesgo muy alto por lluvias extraordinarias

"Las lluvias extraordinarias históricamente han causado los mayores desastres en el municipio" de Ecatepec, según el Atlas de Riesgos del Municipio 2020.

En ese documento se señala que "las lluvias extraordinarias pueden aparecer en varios episodios repartidos en varios días, y no necesariamente en una sola emisión", lo que hace todavía más vulnerable al municipio.

Las tormentas eléctricas y en mayor grado las lluvias extraordinarias son fenómenos que a pesar de no representar peligros directos, están estrechamente asociados a otros peligros como procesos de remoción en masa e inundaciones, dice el Atlas de Riesgos de Ecatepec, en donde se asegura que "el riesgo por lluvias extraordinarias es MUY ALTO para el Municipio de Ecatepec".

---Recomendaciones ante lluvias extremas e inundaciones en Ecatepec

Antes de las lluvias...

Revisa que los muros y techos de tu vivienda estén en buen estado.

Retira la basura de techos, banquetas y patio de tu casa para evitar estancamientos.

No tires basura en coladeras y drenajes.

Si detectas drenajes o alcantarillas tapadas, repórtalo de inmediato.

Si tienes árboles, pódalos para evitar que hagan contacto con los cables de electricidad y reducir su peso, esto evitará que puedan caer.

Recuerda guardar tus documentos importantes en bolsas de plástico o en un recipiente plástico que los preserve de la humedad y el agua.

Ten almacenada agua potable, ropa y alimentos en lugares que no sean alcanzados por el agua en caso de inundación, así como una lámpara, un radio portátil y baterías adicionales.

Es importante tener a mano los medicamentos de algún miembro de la familia sujeto a tratamiento médico.

Ubica los refugios temporales y albergues más cercanos.





---Durante las lluvias...

Mantente informado de los avisos de las autoridades competentes. El Sistema Metereológico Nacional actualiza diariamente y a detalle los reportes de clima, te sugerimos revisar constantemente su sitio http://smn.cna.gob.mx

Si el agua entra a tu casa, desconecta aparatos eléctricos, cierra la llave de gas y localiza la zona alta y segura de dónde vives.

Ten a la mano el kit de emergencia y documentación.

Guarda los objetos sueltos (macetas, botes de basura, herramientas, etcétera) que pueda lanzar el viento. Y retira los objetos colgantes.

En caso de tener animales procura tener un lugar adecuado para protegerlos

Si estás caminando por la calle, evita acercarte a postes, cables de electricidad, árboles, torres de tensión eléctrica, rieles de ferrocarril y vallas metálicas.

No trates de cruzar calles, avenidas, si están inundadas o con corrientes de agua porque podrías ser arrastrado(a).

Evita cruzar en tu auto por zonas inundadas, también puedes ser arrastrado(a) o quedar atrapado (a).

Sigue las indicaciones de las autoridades y prepárate para evacuar en caso necesario.

---Después de las lluvias...

Cuida que tus alimentos estén limpios, no comas nada crudo ni de procedencia dudosa.

Limpia perfectamente cualquier derrame de medicinas, sustancias tóxicas o inflamables.

Revisa cuidadosamente tu casa para cerciorarte de que no hay peligro.

Si tu casa no sufrió daños, permanece en ella.

Mantén desconectados el gas, la luz y el agua hasta asegurarte de que no hay fugas ni peligro de corto circuito.

Cerciórate de que los aparatos eléctricos están secos antes de conectarlos.

Colabora con sus vecinos para reparar los daños.

Desaloja el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.

En caso necesario, solicita ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más cercanas.

Hundimientos diferenciales y asentamiento, razones de las inundaciones en Ecatepec

El estado de México cuenta con Atlas de Inundaciones XXV3, en el cual se refiere que los encharcamientos e inundaciones, particularmente en el municipio de Ecatepec "son causados por hundimientos diferenciales de terreno y precipitación pluvial extraordinaria. Se tienen identificadas las vialidades por las que fluyen los escurrimientos, por lo que en la temporada de lluvia durante los meses de septiembre y octubre principalmente, muchas de las calles en las zonas bajas se encharcan, con un tirante de agua de más de 60 cm en algunas zonas".

Una característica adicional que aporta en este tema es que se encuentra asentado dentro de la cuenca del Valle de México – Pánuco sin salidas naturales para los escurrimientos pluviales y donde se presentan tormentas de alta intensidad y de corta duración, lo que provoca grandes problemas para el desalojo y control de las aguas que se acumulan dentro de las planicies de inundación del antiguo lago de Texcoco.

Las características fisiográficas influyen de manera significativa en la hidrografía de la zona dando como resultado un desalojo de los escurrimientos de forma intermitente, sumados al transporte de aguas negras a través de canales que se ven rebasados en su capacidad por las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México.

Un factor importante de la formación de encharcamientos son las lluvias extremas que al no contar con un desagüe natural e implementación adecuada de infraestructura hidráulica o la falta de mantenimiento provocan acumulación de agua en determinadas zonas del municipio con la posibilidad de provocar daños.

---Deslizamientos de laderas en Ecatepec

Además de los riesgos por las lluvias extremas, se considera que dentro de las problemáticas con las que cuenta el municipio y que agravan este fenómeno geológico es el crecimiento de la mancha urbana, la cual ha ocupado lugares con altas pendientes y propensas a deslizamientos.

De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, algunas regiones del municipio de Ecatepec se encuentran en zonas de inestabilidad de laderas con un índice que va de moderado a alto.

El municipio se encuentra en una zona con lomeríos, valles y montañas que han sido invadidos por la mancha urbana. Mediante un estudio publicado en el 2006 en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, se realizó un inventario de deslizamientos de laderas en la Sierra de Guadalupe, en el cual este detalla el procedimiento y la finalidad de realizar el levantamiento en campo, considerando la problemática que enfrentan los municipios que se encuentran en la Sierra, dentro de este análisis se tiene un resultado de 206 sitios de peligro por deslizamiento.