¿Por qué tanto recurso?: Claudia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “no es justificable” el presupuesto que está solicitando el Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo año, por 39 mil millones de pesos.

En la conferencia mañanera realizada en Palacio Nacional de este jueves, la jefa del Ejecutivo federal reconoció que 2025 será “un año especial” por la elección de jueces, magistrados y ministros, pero recalcó que no habrá financiamiento a campañas, por lo que cuestionó: “¿Por qué tanto recurso?”.

“El mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelvo a explicar, es más presupuesto en el 2025 que el de 2024 lo que están pidiendo. Estamos hablando, creo, de 39 mil millones de pesos lo que están pidiendo”.

Agregó: “Ahora sí va haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, no hay recursos públicos para la campaña”.

Señaló Sheinbaum que la campaña para la elección de integrantes del Poder Judicial será “mínima”, ya que será por medio de las redes sociales.

“Pero no hay financiamiento público, no hay financiamiento a los candidatos, candidatas. Entonces, ¿por qué tanto recurso?”, cuestionó.

Señaló la jefa del Ejecutivo federal que se trata de “un año totalmente especial porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024 y las elecciones se pueden hacerse sin necesidad de tanto gasto.