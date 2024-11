Ofrece Monreal disculpa por usar helicóptero privado

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reprobará los viajes en helicóptero de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el legislador guinda ofreció una disculpa y dijo que "intentará" ya no hacerlo.

"Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones, que aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación en nuestro movimiento. A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera, y a todas y todos los mexicanos, de igual forma", dijo en un video que compartió en su cuenta de X.

Monreal Ávila culpó a sus adversarios, dentro y fuera de su partido, por hacer público el video por el que fue criticado en días pasados, por representar una acción contraria al discurso gubernamental que promueve la austeridad.

"No hay para nosotros días inhábiles, ni tampoco vida privada, no hay tregua, ni tampoco justificación que valga ante nuestros adversarios, externos e internos, por posibles errores que se cometen", refirió.