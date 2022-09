Por violencia, suspenden festejos patrios en Mazamitla, Jalisco

A-AA+

Tras un enfrentamiento entre grupos delictivos que dejó un muerto la noche de este lunes en el municipio de Mazamitla, el alcalde de ese destino turístico de Jalisco, Jorge Enrique Magaña Valencia, canceló las festividades de la noche del 15 de septiembre para evitar riesgos a la población.

"Tomando en cuenta las opiniones de diversos sectores de la sociedad, el Gobierno Municipal de Mazamitla 2021 - 2024, en busca generar mejores condiciones para los habitantes del municipio y turistas, hemos modificado el programa de las ¨Fiestas Patrias Mazamitla 2022", escribió el edil en sus redes sociales.

Por la mañana, el propio Magaña informó del tiroteo ocurrido por la noche, y aunque aseguró que todo estaba bajo control, señaló que cada escuela determinaría si suspendía o no clases como medida preventiva.

"Consideramos que realizar eventos públicos masivos en estos momentos puede poner en riesgo la integridad de las personas y constituiría un acto de irresponsabilidad", señaló el alcalde. No obstante, aclaró que los comercios locales podrán continuar con sus actividades.

"Quienes quieran visitar nuestro municipio son todas y todos bienvenidos, la actividad comercial de los prestadores de servicios turísticos no cerrará, y estarán ejerciendo su actividad con normalidad", puntualizó.

Además, el viernes 16 de septiembre "se llevará a cabo un acto cívico solo con personal del Ayuntamiento, para celebrar el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México", explicó Magaña Valencia.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que durante el enfrentamiento entre los grupos delictivos un presunto delincuente perdió la vida, sin embargo, consideró que no hay motivo para suspender los festejos patrios.

"En el caso de Mazamitla, Tapalpa y algunos otros sitios turísticos, se tiene preparado un operativo especial de vigilancia para garantizar la tranquilidad y la seguridad de quienes vayan a celebrar las festividades patrias; vamos a estar atentos, no hay ningún ajuste adicional más que el reforzamiento del dispositivo que tiene el estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las autoridades municipales", dijo el mandatario estatal.