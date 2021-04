Porfirio: Mier persigue a miembros de Morena

Ciudad de México.- El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), arremetió contra su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, y lo acusó de encabezar una “persecución” contra los miembros de su bancada que opinan en contra de una orden superior, y dijo que está haciendo “marranadas”, al sustituir a todo aquel legislador que se opone a los dictámenes de la Cuarta Transformación.

Muñoz Ledo dijo que en su bancada se está llegando a cosas de indecencia política, de persecución y de extorsión, y lamentó que “Nacho Mier” se esté prestando a “esas marranadas en Morena”, pues van destruyendo la democracia en su partido. Y precisó que se equivocan, pues entre más aprieten, más van a responder.

“Hoy cualquier orador de Morena que se exprese en contra, lo sacan y meten a otro, no hay procedimiento parlamentario para sustituirlo, no lo puedo sacar 10 minutos antes, como si fuera un convicto... pobre, tengo una profunda pena, me da verdaderamente pesar que un hombre, digamos, político y amigo, como Nacho Mier, se esté prestando y esté operando esas marranadas, llámele marranadas en Morena, es inconcebible para un partido que se dice democrático”, dijo.