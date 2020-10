Porfirio Muñoz Ledo anuncia lucha jurídica por dirigencia de Morena

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo anunció que no cederá ante lo que consideró la ilegalidad en la elección interna de Morena, y que luchará por la vía judicial por la presidencia del partido.

En un mensaje que publicó esta noche en su cuenta de Facebook dijo: "No cederé ante la ilegalidad en MORENA. Seguiré la lucha por la vía judicial con el apoyo de las y los militantes y de la opinión pública".

Luego, en un video dijo que la militancia del partido está harta de arreglos cupulares en los que se reparten puestos partidarios, cargos de elección popular, prebendas y canonjías.

"Me lo han dicho cara a cara: les indigna el cinismo y la corrupción con la que personeros, advenedizos, pretenden apoderarse del partido asociados con criminales. El secuestro de la ideología del partido por una derecha que no se atreve a decir su nombre", reclamó.

El reclamo se da después de que el domingo, el coordinador de Morena en la Cámara y presidente de la Junta de Coordinación Política hizo un llamado a dejar atrás los tribunales y los conflictos internos.

Sin embargo, Muñoz Ledo adelantó que buscará la reposición del proceso para garantizar que se cumplen los principios constitucionales que rigen los procesos electorales en el país.

"Desde 1988 nos opusimos al dedazo y lo volveremos a hacer. Bregamos incansablemente para edificar una estructura institucional que garantizará el sufragio efectivo. la que ahora se vuelve contra los demócratas. hemos acudido a todas las instancias legales competentes incluso a las del partido para restaurar la justicia. Aguardaremos sus resoluciones", dijo.

Nuevamente acusó a Mario Delgado de haber desviado recursos del partido para su campaña por el proceso interno, y de buscar beneficios en pos de una candidatura presidencial adelantada, como había acusado cuando aseguró que su compañero diputado estaba operando a favor del canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

"El derroche escandaloso de dinero que invirtieron mis adversarios, estimado en cerca de mil 500 millones de pesos de los cuales 445 millones fueron sustraídos el presupuesto de Morena en la Cámara de Diputados, así como las bajezas y falsificaciones cometidas, sólo se explica por el ambicioso designio de enterar en las elecciones del 2021 y promover una sucesión presidencial adelantada, un golpe de mano que no todavía un golpe de estado".

Al señalar que ha dedicado su vida y carrera política a la democracia, adelantó que no admitirá ningún acuerdo en la sombra.

"Propongo un debate abierto sobre la ideología del partido y las alternativas de la nación. No contestaré una ficticia renovación del partido que no es sino un maquillaje. Promoveré, en cambio, su refundación indispensable para la fundación de la república que tanto hemos pregonado".

El viernes pasado el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados de la tercera encuesta para elegir a la cabeza de Morena, en el que resultó ganador Mario Delgado al obtener 58.6% de las preferencias y se impuso así a su rival, Porfirio Muñoz Ledo, quien alcanzó sólo 41.4% de las preferencias.

Delgado propondrá un plan de acción inmediato de 10 puntos para activar los Comités Seccionales como Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (CD4T); elaborar un plan nacional para la defensa y promoción del voto rumbo al 2021 con tiempos, metas y estructuras.

Habrá una primera jornada de formación de capacitadores para organizar y estructurar la promoción del voto a nivel nacional, los próximos días 21, 22, 28 y 29 de noviembre.

El plan también incluye que del 15 de noviembre al 15 de diciembre se realicen encuestas para definir a los coordinadores estatales de los comités en los 15 estados donde habrá elecciones para gobernador. Luego, en enero y febrero de 2021 se realizarán encuestas para determinar a los coordinadores responsables de los 300 distritos electorales federales en los CD4T; y en febrero y marzo los responsables de los distritos locales y a nivel municipal de dichos comités.