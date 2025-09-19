logo pulso
Posible aumento en impuestos a ahorradores en 2026

Detalles sobre la actualización de impuestos a cuentas de ahorro en bancos

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 12:41 p.m.
A
Posible aumento en impuestos a ahorradores en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante la polémica que ha surgido con la propuesta contenida en el Paquete Económico 2026 sobre la retención del impuesto sobre la renta (ISR) que pasaría de 0.5% actual a 0.9% a los ingresos por inversiones que deben hacer las instituciones financieras a los ahorradores, la Secretaría de Hacienda rechazó que se trate de un aumento.

En un comunicado la dependencia a cargo de Edgar Amador Zamora, aseguró que no implica un incremento en los impuestos para las personas con cuentas de ahorro o inversión en bancos.

Hizo referencia que dicho esquema ya está previsto en la ley desde su origen y se actualiza de manera periódica.

Según Hacienda, facilita a los contribuyentes cumplir con su obligación fiscal mediante pagos parciales, sin que ello genere una presión adicional al momento de presentar su declaración anual.

Los pequeños ahorradores con saldos menores a 206 mil pesos seguirán exentos, destacó.

Puso como ejemplo que con el modelo actual, un contribuyente que tiene 500 mil pesos de ahorro en bancos, recibirá 18 mil 950 pesos de intereses reales en el año y tendrá que pagar ISR por 4 mil 737 pesos.

Con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual debe pagar 2 mil 237 pesos para completar su pago, lo que representa casi la mitad del impuesto total.

Hizo énfasis en que según las condiciones de mercado existentes, con la tasa propuesta para 2026, el contribuyente, tras las retenciones durante el año, tendría un pago final en su declaración de 237 pesos, equivalente sólo al 5% de su impuesto total. Pero pagando exactamente los mismos impuestos.

SLP

El Universal

Detalles sobre la actualización de impuestos a cuentas de ahorro en bancos

